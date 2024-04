Iz najtoplijih dana za poslednjih 100 godina u hladni talas - kada se vraćamo na letnji režim

Ljudski organizam može i do čak 48 sati unapred da oseti da se vreme menja. Signal za to su glavobolja, loše raspoloženje, loš san… Te tegobe danas i sutra mogle bi biti intenzivnije, jer se očekuje drastičan pad temperatura - čak i ispod 10 stepeni. U pojedinim delovima kiša, a na planinama sneg. Nije reč o drastičnim, već o uobičajenim promenama vremena, kaže Nedeljko Todorović i otkriva do kada će trajati zahlađenje.

Meteorolog prognostičar Nedeljko Tororović je, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, rekao da zahlađenje stiže prvo na sever zemlje – sredinom današnjeg dana. “Tako da će već danas maksimalna temperatura u tim predelima biti niža za 7-8 stepeni u odnosu na juče. Na jugu će tokom većeg dela dana ostati slične temperature kao juče, znači blizu 30 stepeni. U Beograd promena stiže kasnije popodne, bolje rečeno uveče, u smislu pada temperature, a sa tim hladnim vazduhom