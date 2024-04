Jovanović Ćuta: Odluka o izlasku na izbore ili bojkotu mora biti jedinstvena

Beta pre 1 sat

Poslanik pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta ocenio je danas da odluka opozicije o izlasku na izbore ili bojkotu mora biti jedinstvena, dodajući da će on poštovati stav većine.

"Mi ovde imamo prosto jednu odluku, da li idemo u bojkot, a ta reč nije popularna, to neće biti bojkot, već će biti nešto drugo, a to ćemo da vidimo šta će biti, ili idemo na izbore - to mora da bude jedinstvena odluka. Ja ću poštovati šta se većina dogovori", rekao je Jovanović za televiziju N1.

Prema njegovim rečima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Ana Brnabić su ti koji "bojkotuju izbore".

"Ljudi koji izlaze na te izbore, mislim pre svega na njihovo biračko telo, to su ljudi bez izbora. To su ljudi koji su na silu nagurani u autobuse po ko zna koji put za ovih 12 godina, da bi morali da glasaju za njih, jer će ostati bez ono malo minimalaca i posla koje im nudi SNS. Dakle, ovde nema reči o izborima", kazao je Jovanović.

Ocenio je da je Vučiću "osnovni cilj" da rasturi koaliciju "Srbija protiv nasilja", kao i da nju vidi kao "najveći problem".

"On prvi put ima jednu grupaciju koja nije okupljena samo oko političkih stranaka i pokreta, već i oko društvenog sloja gde je ProGlas. Prvi put tu ima i desnicu, ja sam na tome insistirao od prošlih izbora", dodao je on.

Jovanović je pozvao da "Srbija protiv nasilja", koalicija NADA, ProGlas i svi koji imaju "bilo kakav socijalni kapital i uticaj na društvo", pre svega pokret Kreni-promeni i Savo Manojlović, naprave sveopšti društveni dogovor kojim bi se rešilo pitanje "ovog zla koje nas muči, ove agonije i košmara - a to je ova vlast".

"To smo mogli da uradimo i do sad, ali očigledno nam je bilo potrebno vreme. Znamo koliko nam je bilo potrebno da smenimo Slobu. Sve dok se nije ujedinila Ravna Gora i krug dvojke, Sloba je bio na vlasti", naveo je lider Ekološkog ustanka.

(Beta, 04.17.2024)