Vučević: Vlada će biti formirana u naredne dve nedelje, ekspoze je napisan

Ministar odbrane i mandatar za sastav nove vlade Miloš Vučević izjavio je danas da će vlada biti formirana u naredne dve nedelje i da je završio sa pisanjem ekspozea. On je gostujući na Radio televiziji Srbije (RTS) kazao da će u vladi biti "novih lica", ali da je trenutno prioritet odbrana interesa Srbije u Savetu Evrope i sprečavanje izglasavanja rezolucije o genocidu u Srebrenici.

"Promocija Kosova u SE i rezolucija o genocidu su važnije od kadrovske strukture vlade. Mi sad bijemo politički rat na dva fronta. Srbija nikome ne nanosi zlo i bol, poštujemo sve međunarodne standarde. Ono šta smo videli u Strazburu je licemerje", naveo je Vučević. On je kazao da Srbija ima malo manevarskog prostora, ali da se neće predati. "Nisu ispoštovani uslovi koje je SE postavio pred Kosovo. Zanemaruju teror nad narodom. Kosovo nije ispunilo standarde i principe Saveta Evrope. Mi moramo da verujemo u sebe i pripremimo argumente. Oni gaze osnovne moralne norme i pokušavaju da ponize jedan narod i državu", izjavio je ministar odbrane. Parlamentarna skupština Saveta Evrope (PSSE) podržala je sinoć prijem Kosova u članstvo SE i pozvala Komitet ministara da donese takvu odluku. Nacrt Mišljenja o zahtevu Kosova za članstvo kojim se preporučuje prijem Kosova u Savet Evrope na sednici u Strazburu podržao je 131 poslanika, dok je 29 glasalo protiv. Vučević je izjavio da je jutros dobio izveštaj o zdravstvenom stanju starijeg vodnika Branka Vojvodića, koji je teško povređen prilikom vežbe, da ima napretka, ali je to i dalje kritična faza koja će trajati u naredna dva, tri dana. "Ne mogu da kažem da je sve rešeno ali mislim da ima izgleda da sačuvamo ljudski život, sve što je moglo da se uradi je urađeno", rekao je Vučević za Radio televiziju Srbije. Vučević je juče obišao Vojvodića na Vojno medicinskoj akademiji zajedno sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem. On je rekao da je zastavnik Miodrag Tošković, koji je poginuo, bio iskusni specijalac, kao i Vojvodić, i da će vojna i civilna komisija utvrditi šta se tačno desilo. Do nesreće je došlo na vežbi desanta iz helikoptera na vodenu površinu na kanalu Dunav-Tisa-Dunav.

