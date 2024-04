Bivši grčki premijer: "Odluka o Dečanima nedovoljna za pristupanje Kosova Savetu Evrope, Priština da formira ZSO i poništi eksproprijaciju"

Predstavnik Ujedinjene evropske levice (UEL) u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope i bivši grčki premijer Aleksis Cipras poručio je danas u govoru na zasedanju tog tela da sprovođenje odluke ustavnog suda u Prištini o manastiru Visoki Dečani ne može biti dovoljno za pristupanje Kosova Savetu Evrope (SE), već da je potrebno ispuniti i obaveze koje se tiču eksproprijacije i formiranja Zajednice srpskih opština (ZSO).

Cipras je istakao da je strategija odlaganja pregovora dobra za političke karijere, ali da dovodi u pitanje živote ljudi i njihovu budućnost. - Tako da se slažem da je danas pristupanje Kosova na stolu i da je to stvorilo dinamiku za akciju. I na osnovu toga Kosovo je konačno odlučilo da primeni odluke Ustavnog suda o manastiru Dečani. Ali želim da budem jasan da to ne može biti dovoljno za podršku pristupanju - poručio je on. Naglasio je da je od trenutka primene