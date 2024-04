Preokret! Drugi osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić traži novog advokata: Evo šta to znači za istragu

Srđan Janković (50), koji se sumnjiči da je vozio službeni automobil JKP "Vodovod" kojim je 26. marta u Banjskom polju udarena Danka Ilić (2), a koji se kao i drugi osumnjičeni, Dejan Dragijević (50), nalazi u pritvoru do 30 dana, do sada se u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru branio ćutanjem. Međutim, sada je došlo do preokreta u njegovom razmišljanju i očekuje se opravdano da će on umesto ćutanja sve ispričati nadležnima.

- Danas je Srđan Janković otkazao svom advokatu punomoćje jer ne želi da ga on više brani. Očigledno je da je nezadovoljan njegovim savetima i načinom branjenja pred nadležnima. Janković je zatražio da mu se dodeli advokat po službenoj dužnosti. To nas je iznenadilo jer se retko dešava da usred saslušanja osumnjičeni zatraži promenu advokata - rekli su u tužilaštvu. Za sada se ne zna koji će advokat biti dodeljen Jankoviću, ali će se do sutra to rešiti. - Dalja