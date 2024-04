Osumnjičeni za ubistvo Danke stigli u tužilaštvo Njena majka trebalo bi da svedoči i sedi u njihovoj blizini

U Više javno tužilaštvo u Zaječaru jutros su dovedeni osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić (2) S. J. i D. D.

Oni bi trebalo da danas budu saslušani, kao i ostali svedoci. Osumnjičeni za teško ubistvo Danke Ilić (2) prisustvuju davanju svake izjave svih svedoka u ovom mučnom slučaju. Oni po zakonu imaju to pravo, i mada je izuzetno retko da osumnjičeni to traže. Ipak, osumnjičeni su iskoristili to pravo. Po proceduri, i majka ubijene Danke mora da se pojavi kao svedok pred tužilaštvom. Samo nekoliko metara iza nje trebalo bi da sede osumnjičeni za ubistvo njenog deteta.