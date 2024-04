Potvrdili značaj jačanja strateškog partnerstva i prijateljstva: Predsednik Vučić razgovarao sa egipatskim kolegom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Arapske Republike Egipat Abdelom Fatahom al Sisijem.

- Obavestio sam predsednika Egipta o aktuelnim izazovima sa kojima se suočava Srbija. Još jednom smo potvrdili značaj koji pridajemo nastavku jačanja srpsko-egipatskog strateškog partnerstva i prijateljstva, zasnovanog na međusobnom razumevanju i nedvosmislenoj podršci. Radujem se dogovorenoj poseti Egiptu 10. juna ove godine - napisao je na Instagramu predsednik.