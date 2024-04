Obradović: Serija Igokee 13:0? Nije bitno, Smit kao primer

Košarkaši Partizana napravili su prvi korak ka ostvarenju cilja, a to je odbrana trona u ABA ligi.

Izabranici Željka Obradovića pobedili su Igokeu na startu četvrtfinalne serije sa 94:85, revanš je na programu 21. aprila u Laktašima. Partizan je kontrolisao dešavanja na parketu. Vodio je posle prve deonice sa 27:23, na poluvremenu sa 54:45, uoči poslednjeg kvartala sa 71:61. Igokea je nastojala da stigne do neizvesne završnice, ali je Partizan kontrolisao utakmicu do kraja. „Dobili smo prvu utakmicu u seriji i to je najvažnije. Hvala navijačima na podršci,