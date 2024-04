Jokić: Gubili smo svaku utakmicu, a na kraju pobeđivali

Košarkaši Denvera savladali su jutros na svom terenu LA Lejkerse rezultatom 108:106 i serijom od 4:1 u pobedama stigli do polufinala plej-ofa Zapada

Košarkaš Denvera Nikola Jokić izjavio je da je njegov tim odigrao težak meč protiv Los Anđeles Lejkersa, ali je dodao da je najvažnije da su Nagetsi stigli do pobede i polufinala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige, prenose američki mediji. Košarkaši Denvera savladali su jutros na svom terenu LA Lejkerse rezultatom 108:106 i serijom od 4:1 u pobedama stigli do polufinala plej-ofa Zapada. "Bila je ovo teška utakmica. Oni su hteli da dođu do pobede i produže