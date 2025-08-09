Međedović "zbrisao" Kovačevića u prvom kolu Mastersa u Sinsinatiju

Telegraf pre 6 sati  |  Telegraf.rs
Hamad Međedovićje uspešno otvorio nastup na Masters turniru u Sinsinatiju, savladavši Amerikanca Aleksandra Kovačevića rezultatom 6:2, 6:3 u meču koji je trajao nešto više od sat vremena.

Tokom prvog seta srpskom teniseru su dva brejka bila dovoljna z apočetno vođstvo. Potom, Međedović je nastavio u istom ritmu i brzo došao do brejka. Amerikanac nije imao odgovor na njegovu igru, pa je Hamad novim brejkom došao do 6:3 i stavio tačku na meč. Srpski teniser, trenutno 72. na ATP listi, a ova pobeda donosi mu plasman u drugo kolo takmičenja, gde će se suočiti sa Holanđaninom Griksporom. (Telegraf.rs)
