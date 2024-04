Ovacije na terenu koji je po njemu i nazvan: Nadal odigrao poslednji ples u Barseloni, De Minor u osmini finala (VIDEO)

Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se u osminu finala turnira u Barseloni, pošto je danas pobedio Rafaela Nadala sa 7:5, 6:1.

Ovo je verovatno bio i poslednji meč u karijeri za Španca na turniru koji je osvajao 12 puta, a sa terena, koji od 2017. nosi njegovo ime, ispraćen je ovacijama. Rafael Nadal receives a heartwarming applause from the Spanish crowd after losing in straight sets to de Minaur 🎾 pic.twitter.com/KYwhfPpTZ1 — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) April 17, 2024 To je prva pobeda jednog australijskog tenisera na šljaci protiv Nadala i druga pobeda De Minora u pet okršaja