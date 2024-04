Dačić: Rasprava o Srebrenici pred GS UN pokušaj da se izbegne veto Rusije

BEOGRAD - Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Srbije rekao je danas da je predlaganje rezolucije o Srebrenici pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, pokušaj da se izbegne veto Rusije, ali i da postoji pitanje legaliteta jer se o temama o kojima raspravlja Savet bezbednosti UN (SB UN) ne može raspravljati pred GS UN.

Dačić je za TV Prva rekao da je na sastanku predstavljen tzv. nulti nacrt rezolucije i da su sastanku mogle da prisustvuju sve misije u UN. "Zanimljivo je da su mnoge misije postavile pitanje zašto se sada raspravlja i kako se sada od jednom pojavilo to pitanje. Kad su ovakve stvari u pitanju, u UN se uglavnom pokušava da se to usvoji konsenzusom. Uostalom bio je samo jedan slučaj kad se o tome donosila odluka i to je bila u pitanju Ruande. Ali i to je bilo pre