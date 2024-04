Srušio se ruski bombarder tokom povratka iz Ukrajine: Piloti se katapultirali, za jednim članom posade se traga VIDEO

U ruskoj oblasti Stavropolj srušio se bombarder Tu-22M3, javilo je rusko Ministarstvo obrane.

Na društvenim mrežama pojavio se i navodni snimak pada. “Na području Stavropolja, nakon izvršenja borbene misije i pri povratku na matični aerodrom, srušio se avion Tu-22M3 Vazdušnih snaga Rusije. Piloti su se katapultirali”, piše u saopštenju. This morning, a Russian Tu-22M3 bomber crashed outside of Stavropol. Footage of the Russian bomber falling, burning and in a flatspin: pic.twitter.com/QJ5yg1vtSU — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 19, 2024 Tri člana