Ukazivanje na značaj prevencije bolesti: I ovog vikenda pregledi u zdravstvenim ustanovama

U zdravstvenim ustanovama širom zemlje nastavljaju se preventivni pregledi. Više sedmica unazad oni se sprovode i u vlasotinačkom Domu zdravlja.

Foto: I. Mitić Kako je najavljeno, nedelju, 21. aprila, od osam do 16 časova moći će da se urade pregledi za faktore rizika za razvoj kardiorenalnog sindroma, EKG, merenje krvnog pritiska i pulsa, jačine glomerulske filtracije i indeksa telesne mase. Istog dana, od osam do 10 časova, u laboratoriji Doma zdravlja određivaće se nivo glukoze, triglicerida i holesterola u krvi. Građani zainteresovani za ovaj vid prevencije bolesti treba da dođu, u navedeno vreme, do