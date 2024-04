Fallout je događaj godine

Serija Fallout je kao jedan dugačak sporedan zadatak (quest) koje je svaki igrač obožavao

Maybe You’ll think of me, when you are all alone Maybe, the one who is waiting for you Will prove untrue Then what will you do? (The Ink Spots – Maybe) U dobu u kojem dominira nedostatak originalnog sadržaja, tj. dobu u kojem je sve ili adaptacija ili rimejk ili neka kombinacija pre-re-sequel-boota, neobična je količina neuspjeha koju su zabilježile adaptacije video igara na velikom i malom platnu. Pogotovo to važi za filmove, teško je utvrditi koji je veći