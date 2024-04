Lajčak: "Pojedinačne odluke poput ukidanja dinara koče proces normalizacije"

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je danas da je teško voditi dijalog u pravcu normalizacije, zbog čestih stagnacija i zaustavljanja procesa izazvanih pojedinačnim odlukama, poput odluke Prištine da ukine dinar kao sredstvo plaćanja.

- Trenutno je najveće pitanje kako ublažiti uticaj odluke kosovske Centralne banke o gotovinskim transakcijama. To je realnost koja je proizvod veoma niskog nivoa poverenja između dva društva, između Kosova i Srbije uopšte - istakao je Miroslav Lajčak za sarajevski N1. On je istakao da i srpsko i albansko društvo na KiM ''moraju da shvate'' da bez normalizacije odnosa nema napretka ka Evropskoj uniji. Izaslanik EU je naveo da će do kraja svog mandata, koji ističe