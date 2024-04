"Nikada nismo bile duplikat jedna drugoj": Ovako je Bojanina sestra bliznakinja pričala o njoj: "Ona je divna osoba koju mnogi cene"

Voditeljka Bojana Janković (bivše Nikolić), koja se proslavila kao voditeljka Pinkove kultne emisije "City", pronađena je mrtva sinoć u stanu u Beogradu.

Bojana je iza sebe ostavila sestru bliznakinju Ivanu za koju je bila baš vezana. Kako su ispričale u jednom od retkih zajedničkih intervjua, iako su fizički izgledale maltene kao jedna osoba, one su bile vrlo različite, što je njihova majka isticala i time što nije želela da ih oblači isto, kako je to često slučaj s blizancima. – Mama je insistirala da ne budemo obučene isto kako bi nas razlikovali. Rekla bih da je imala na umu i to da smo nas dve, iako fizički