Umro čovek koji se Zapalio tokom trampovog suđenja: Maks Azraelo podlegao stravičnim povredama

Maks Azarelo preminuo je u petak uveče nekoliko sati nakon što se spalio u parku na Menhetnu preko puta sudnice gde se sudi bivšem predsedniku Donaldu Trampu, saopštila je policija. 37-godišnji muškarac sa Floride podlegao je teškim opekotinama koje je zadobio nakon mučnog samospaljivanja u parku Kolekt Pond.

Trenutak pre nego što se polio benzinom i zapalio, Azarelo je bacio gomilu brošura u vazduh, koje su sadržale linkove do Sabstak njuzletera, navodno autorskog dela samozapaljenog nazvanog "The Ponzi Papers". Na vrhu sajta nalazi se članak sa naslovom "Zapalio sam se ispred suda u kom sude Trampu", praćen konfuznim manifestom punim teorija zavere o svemu, od kriptovaluta i holivudskih glumaca do kovida i bivšeg predsednika SAD Bila Klintona. Azraelo je otputovao u