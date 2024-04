Vučić: Suprotstavićemo se nasilju nad srpskom državom i narodom u UN i Savetu Evrope; Džejms O'Brajan: Moramo se suočiti sa istinom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je američkom diplomati Džejmsu O'Brajanu na jasnom stavu da Priština mora da formira Zajednicu srpskih opština, ali je naglasio da o svim drugim pitanjima kada je reč o KiM i Srebrenici nisu imali iste stavove. Mali smo, ali ćemo se koliko možemo boriti i protiv članstva Kosova u Savetu Evrope i protiv rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Međunarodna zajednica će učiniti sve da Priština osnuje ZSO i da Srbi na KiM budu zaštićeni, rekao je O'Brajan.

Obraćanje Džejmsa O'Brajana i Aleksandra Vučića Vučić: Rezolucija o Srebrenici usmerena protiv Srba, snažno ćemo se suprotstaviti tome u UN Govoreći o rezoluciji o Srebrenici, predsednik Vučić je rekao da se SAD i Srbija ne slažu ni po tom pitanju, kao i da je posebno zabrinut zbog te rozolucije, jer zna šta to znači i kako će ona poremetiti odnose u regionu. "Ne zaboravite, to je doneto kao odluka jednog naroda protiv drugog unutar BiH. Ne zaboravite da je to