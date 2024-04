Rud: Ovo se dugo čekalo

Norveški teniser Kasper Rud konačno je podigao pehar na turniru koji nije iz ATP kategorije 250.

Rud je do sada osvojio 10 titula, sve iz najniže serije, ali je u nedelju pobedio u Barseloni, na "petstotki". "Iskreno, bilo je vredno čekanja. Bilo je teško posle mnogo izgubljenih finala, pomalo razočaravajuće. Svaki put kad stignete do finala, ipak je dobra nedelja, tako da ne možete da budete toliko strogi prema sebi. Ali, ovo se već dugo čekalo", rekao je Rud i dodao: "Jako sam srećan što sam to ostvario ovde u Barseloni, pred prepunim stadionom i na terenu