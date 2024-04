Gledao kako mu krokodil ubija brata: Tragedija u Australija: Telo isplivalo posle nekoliko dana

Jedan tinejdžer (16) je poginuo u napadu krokodila, dok se njegov brat (13) uspeo spasiti.

Naime, kako se navodi, do incidenta je došlo u jednom moreuzu na ostrvu Saibai, kada su braća ostala zarobljena u gumenom čamcu koji se pokvario. Obojica su pokušali da doplivaju do obale, ali je samo mlađem to pošlo za rukom. Telo starijeg brata je pronađeno juče popodne, sa povredama koje su "u skladu sa napadom krokodila". Operaciju potrage i spasavanja 16-godišnjaka pokrenuta je juče oko 4 sata ujutro, dok je telo dečaka pronađeno kasnije tog popodneva. Ostrvo