Vučić u Njujorku pozvao članice UN da glasaju protiv rezolucije o Srebrenici

"Ne samo da ova rezolucija neće dovesti do mira i neće izlečiti rane iz prošlosti, ona će produbiti jaz između nacija i dovesti do novih tenzija na Zapadnom Balkanu. Zbog toga mi tražimo da se ova rezolucija povuče, a ako ne bude tako pozivamo da članice glasaju protiv", rekao je on na prijemu koji priređuje Stalna misija Srbije pri Ujedinjenim nacijama za stalne predstavnike država članica UN.

Dodao je da je proces o nacrtu rezolucije trajao šest meseci u tajnosti, da niko u Srbiji o tome nije informisan te da je Beograd otvoren za dijalog.

Vučić je istakao da je "suprotno svim očekivanjima podnošenje ove rezolucije načinjeno bez obzira na protivljenje legitimno izabranih predstavnika jedne nacije - Srba, i uz potpuno ignorisanje institucija u BiH i njenog zakona i ustava".

On je rekao da mora biti konsultacija kada je reč o odlukama koje mogu da promene regionalnu stabilnost.

"Nadam se da ćemo moći da prevaziđemo sve ove poteškoće i da se fokusiramo na ekonomski razvoj i da vidimo kako možemo ojačati regionalnu stabilnost, saradnju, ekonomske veze", rekao srpski predsednik.

Srbija, dodao je, dosledno osuđuje "strašne zločine u Srebrenici".

"Dva predsednika Republike Srbije su lično osudila ovo - Boris Tadić i ja. Ja sam posetio Srebrenicu i odao počast žrtvama, 2010. u Skupštini Srbije usvojena je deklaracija koja je osudila zločin u Srebrenici", naveo je.

Još je istakao da nacrt rezolucije ima "uski obim", te da je usmeren ka odgovornosti samo jedne strane.

Vučić je u obraćanju rekao da će Beograd nastaviti pregovore sa Prištinom i da se nada da će EU, koja je posrednik, uskoro uraditi svoj deo posla kako bi nametnula nešto što su garantovali Srbiji pre 11 godina Briselskim sporazumom.

Kako je ranije najavljeno, Vučić će imati i niz konsultacija i sastanaka sa predstavnicima zemalja članica Ujedinjenih nacija, kako bi objasnio poziciju Srbije u vezi sa najavljenom rezolucijom o genocidu u Srebrenici.

Najavio je susrete sa više od 120 stalnih predstavnika različitih zemalja u UN i saopštio da je u Misiji Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku formiran štab koji se bavi pitanjima u vezi sa pokušajem usvajanja rezolucije.

Vučić predstavniku SAD u SB UN: NATO bombardovanje nije bila legitimna akcija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) osporio stav predstavnika SAD Roberta Vuda da je NATO bombardovanje Jugoslavije bila legitimna akcija.

Na sednici na kojoj je razmatran novi izveštaj generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu Misije UN na Kosovu (UNMIK), Vučić je reagovao na reči Vuda koji je, odgovarajući ruskom ambasadoru pri UN Vasiliju Nebenzji, rekao da je bombardovanje bilo neophodno i legitimno.

"Moram da kažem ambasadoru SAD da akcija protiv Srbije nije bila legitimna, već potpuno nelegitimna. To je bila agresija na nezavisnu i suverenu zemlju, izvedena bez saglasnosti SB UN", rekao je Vučić američkom diplomati tokom rasprave na sednici SB UN.

Na kraju sednice SB UN, koristeći pravo na repliku, Vučić je kazao i da je danas od predstavnika najmanje osam članica SB UN čuo zabrinutost zbog sukoba u selu Banjska 24. septembra, ali da "nije čuo, osim od dvoje, zabrinutost zbog sedam ranjenih Srba od tada".

"Umesto toga, slušamo priče i bajke o remećenju kretanja nekih autobusa, što se svakog dana dešava u svakoj zemlji", rekao je Vučić povodom ovonedeljnog zadržavanja autobusa sa građanima Kosova, na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom.

Povodom izraženih stavova o potrebi ulaska Kosova u sve međunarodne organizacije, Vučić je kazao da one diplomate koje su danas o tome govorile "zaboravljaju da kažu da je pre toga Kosovo trebalo da formira ZSO".

"To je dogovoreno sa kancelarom (Nemačke Olafom) Šolcom, (predsednikom Francuske) Emanuelom Makronom, (premijerkom Italije) Đorđom Meloni i drugima iz EU sa kojima sam razgovarao o tom pitanju. I to nije uključivalo ulazak Kosova u UN i u agencije UN", naveo je Vučić.

Dodao je da će Srbija "uraditi svoj posao, čak i po pitanju Banjske", ali da "nikada neće čuti ništa o proterivanju Srba sa cele teritorije Kosova".

"Plašim se da ćemo sledeći put čuti još veća priznanja od Vjose Osmani, koja je rekla da Srbi čine svega 3-4 odsto stanovništva Kosova. Pre dve godine bilo je više od 7,5 odsto Srba, što svedoči o politici etničkog čišćenja", rekao je Vučić.

Vučić u UN: Priština stvara nepodnošljive uslove za život Srba i drugih nealbanaca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) u Njujorlku izjavio da prištinske vlasti stvaraju nepodnošljive uslove za život Srba i drugih nealbanaca, ocenivši da pogrom Srba na Kosovu traje od 1999. do danas.

Na sednici SB UN, na kojoj se razmatra novi, šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu Misije UN na Kosovu (UNMIK), Vučić je danas rekao da je "brutalna represija" nad Srbima i nealbancima pojačana posle hitne sednice SB UN o Kosovu, održane 8. februara na zahtev Beograda.

Vučić je rekao da je Srbija na toj sednici SB UN "detaljno objasnila kako privremene institucije u Prištini kontinuirano i namerno stvaraju nepodnošljive uslove za život Srba i nealbanaca".

"Srbija je pred SB UN predstavila sve korake kojima Priština sprovodi planirane, rasprostranjene i sistematične napade na srpske civile, uključujući kontinuirano pravno nasilje, fizičko nasilje i targetiranje", kazao je Vučić.

Današnje, 45 minuta dugo izlaganje Vučić je počeo ukazujući da je prošle nedelje bila 11. godišnjica potpisivanja Briselskog sporazuma, navodeći da je jedan od poptpisnika bila i Evropska unija. On je kazao da su Srbi ispunili sve na šta su se obavezali tim sporazumom, a da Priština nije formirala Zajednicu srpskih opština (ZSO).

"Prošlo je 11 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, najvažnijeg sporazuma na putu ka normalizaciji. Tih 11 godina neispunjenih obećanja, svakodnevnih izgovora i neistina, kao i slučajne ili namerne nesposobnosti Evropske unije da pomeri stvari sa mrtve tačke, rezultiralo je kontinuiranim pravnim nasiljem i fizičkim maltretiranjem Srba na Kosovu i Metohiji", rekao je Vučić.

Vučić je kazao da Guterešov izveštaj o radu UNMIK-a od 19. septembra 2023. do 15. marta 2024. godine "ne ukazuje na ozbiljnost stanja na terenu, iako činjenično dokumentuje gotovo sve značajne događaje u tom periodu".