Objave izraelskog šefa diplomatije uznemirile italijane Podelio sliku na kojoj 6 raketa ide ka Koloseumu, reagovao i premijer

Izraelski ministar spoljnih poslova Izrael Kac objavio je fotografiju Koloseuma pod raketnim napadom usred noći, ne bi li na taj način ukazao italijanskim i građanima zapadnih zemalja kakva pretnja dolazi iz Teherana.

Njegov italijanski kolega Antonio Tajani, međutim, negodovao je zbog te objave, istakavši da je potrebno sprečiti širenje panike. Italijanska štampa, takođe, ocenila je objavu Kaca kao uznemirujuću. Napad Irana na Izrael je samo predigra za ono što čitav svet može da očekuje od iranskog režima ako ga ne bude zaustavio na vreme, poručio je Kac u jučerašnjoj objavi na društvenoj mreži Iks. STOP IRAN NOW - BEFORE IT'S TOO LATE Arrêtez l'Iran avant qu'il ne soit trop