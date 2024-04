Mršti se, mršti vreme Stižu pljuskovi i grmljavina, evo ko je prvi na udaru

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod Srbije, u našoj zemlji u utorak sa juga stiže novo jače naoblačenje.

Već ujutro kiša se očekuje na jugu Srbije, a padavine će se do sredine dana proširiti i na centralne predele, u toku poslepodneva i na ostale. Košava će povremeno imati i olujne udare, saopštili su. Tokom večeri obilnije padavine očekuju se na jugu, istoku i severoistoku Srbije. Jutarnja temperatura u Srbiji kreće se od 4 do 10°C, a maksimalna dnevna očekuje se u rasponu od 14°C na jugu do 20°C na severu Srbije. Beograd se danas već naoblačio, a očekuje nas