Jokić nasmejao sve u dvorani: Evo šta je stalno ponavljao (video)

Istorijsko veče za Denver nagetse. Tim Nikole Jokića napravio je najveći preokret u istoriji franšize u plej-ofu NBA lige protiv Los Anđeles lejkersa, pošto je gubio sa 20 razlike i na kraju je košem Marija uz zvuk sirene slavio pobedu - 101:99.

FOTO: EPA Posle meča, Nikola je stao pred kamere kako bi kratko analizirao meč. Verovao je Jokić u Džamala Marija i znao je da će da pogodi taj šut, iako mu do tada nije išlo. - To mu je bilo potrebno da "zagreje" atmosferu. Pogodio je neke lake šuteve i pogodio je takav šut već na hiljade puta. Verujemo u njega, čak i kada mu ne ide. “The team effort was amazing and the crowd was amazing and they believed in us when we were down” - Nikola Jokic on tonight’s buzzer