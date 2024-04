Ove destinacije će izgubiti polovinu svojih sunčanih dana do 2100.

U Severnoj Americi i Evropi proleće je u jeku, te veliki broj ljudi večera napolju, na terasama, vozi bicikle duž staza okruženim cvećem i uživa u vožnji čamcem.

To je prizor prijatnog vremena koje će, međutim, ustupiti mesto još jednom rekordnom vrelom, letnjem talasu - predviđaju naučnici. Ako deluje da je taj period prijatnih temperatura kratkog daha, postoji i razlog za to, barem u nekim delovima sveta. Do kraja veka, stanovnici severnih zemalja će, uglavnom, iskusiti toplije vreme u ranijim danima zime. Suprotno tome, oni na jugu - region oko ekvatora i prema južnoj Evropi i SAD - uglavnom će uživati u manjem broju