Sutra ujutru moguća pojava slabog mraza, tokom dana do 21 stepen

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) sutra ujutro se očekuje lokalna pojava slabog prizemnog mraza.

Tokom dana biće toplije, promenljivo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, u brdsko-planinskim predelima izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Duvaće slab vetar, u Vojvodini i umeren, uglavnom južnih pravaca. Najniža temperatura od 2 do 7, najviša od 18 do 21 stepen. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 4 do 6 , a najviša oko 19 stepeni. Tokom narednih