Međedović preokretom do istorijske pobede u Madridu

Srpski teniser uspeo da se plasira u drugo kolo mastersa u Madridu nakon preokreta protiv američkog tenisera srpskih korena Aleksandra Kovačevića – 2:1 (4:6, 7:5, 6:4).

Preokret protiv Kovačevića Međedović će zauvek pamtiti, s obzirom na to da je večeras ostvario prvu pobedu u karijeri na masters turnirima. On se u glavni žreb plasirao uspehom u kvalifikacijama. Meč je trajao gotovo dva i po sata i nakon što je izgubio uvodni set, srpski teniser uspeo je da pronađe rešenje protiv rivala koji je do glavnog žreba došao takođe putem kvalifikacija.