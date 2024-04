Ujutro lokalna pojava prizemnog mraza. Tokom dana toplije, promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Vetar slab do umeren, uglavnom južnih pravaca. Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, najviša dnevna od 18 do 21. U Kraguevcu promnljivo sa temperaturom oko 19 stepeni.