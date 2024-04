Dok predizborni rokovi teku, predstavnici dela opozicije nastavljaju borbu za poboljšanje izbornih uslova (VIDEO)

Predsednica Skupštine Srbije u petak je raspisala izbore u 66 lokalnih samouprava, a raspisani su i izbori za gradske opštine u Beogradu i Nišu. I dok predizborni rokovi teku, predstavnici dela opozicije nastavljaju borbu za poboljšanje izbornih uslova. Danas su održali još jedan sastanak s predsednicom Skupštine Anom Brnabić. Kažu da su postigli saglasnost u vezi sa obrazovanjem radne grupe za ispunjavanje preporuka ODIHR-a.

'Neki od naših komentara koje smo uputili bili su uvaženi a to je da se prioritet stavi na period do drugog juna, odnosno na neke prioritetne odluke koje bi to tada mogle da se ispune. I takođe, kao što je rečeno prošli put, ovom radnom grupom koja bi trebalo da bude obrazovana u ponedeljak, predsedavaće predstavnik civilnog društva“, kaže Jelena Jerinić iz Zeleno-levog fronta. Opozicija je ponovila zahtev da na izborima drugog juna ne mogu da glasaju oni koji su