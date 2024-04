Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije

Sutra će, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije.

Duvaće slab vetar, promenljiv. Najviša dnevna temperatura biće oko 19 stepeni, prenosi Tanjug. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab do umeren, jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 8 do 10, a najviša dnevna oko 23 stepena. Do srede će biti pretežno sunčano i sve toplije sa maksimalnom temperaturom oko 28 C, a početkom sledeće sedmice i vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom. Od četvrtka (02.05.) očekuje se