Otrovi: Knjige sa arsenom na koricama uklonjene iz Nacionalne biblioteke Francuske

BBC News pre 1 sat | Ket Mekgovan - BBC Njuz

Četiri knjige su uklonjene su sa polica francuske nacionalne biblioteke zbog zabrinutosti da bi njihove korice mogle da sadrže otrovni arsenom.

Ovi tomovi iz 19. veka, štampani u Velikoj Britaniji, imaju smaragdno zelene korice, a arsen se u to vreme obično koristio za farbanje korica knjiga.

Istraživači američkog Univerziteta Delaver identifikovali su knjige skinute sa polica kao potencijalno opasne.

Iz biblioteke su rekli da bi knjige mogle naneti neznatnu štetu korisnicima ako bi se listale.

„Stavili smo ove publikacije u karantin i eksterna laboratorija će izvršiti analizu kako bi procenila koliko je arsena prisutno u svakom tomu", rekao je portparol Nacionalne biblioteke Francuske.

Četiri dela među kojima je i knjiga Kraljevskog hortikulturnog društva iz 1862-1863, dva toma Balade o Irskoj Edvarda Hejsa iz 1855. i dvojezičnu antologiju rumunske poezije Henrija Stenlija iz 1856.

Spisak potencijalno opasnih naslova objedinio je Projekat otrovnih knjiga (Poison Book Project).

Ovu inicijativu vode istraživači sa Univerziteta Delaver u saradnji sa tamošnjim Vintertur muzejom.

Tim je testirao stotine korica knjiga na teške metale od 2019. i sastavio listu naslova koji su potencijalno opasni.

Četiri primerka sa liste bila su među kolekcijom Nacionalne biblioteke Francuske od više od 16 miliona knjiga.

Izdavači iz viktorijanske ere koristili su arsen za bojenje poveza knjiga, u pigmentima poput parisko zelene, smaragdno zelene i Šeleove zelene, nazvane po hemičaru rođenom u Nemačkoj.

Iz Projekta otrovnih knjiga navode da otrovne knjige treba oprezno čuvati, te da mogu predstavljati zdravstveni rizik za one koji njima rukuju.

Kao odgovor na pronalaženje nekih kontaminiranih naslova u vlastitoj kolekciji, Nacionalna biblioteka Francuske saopštila je da će ispitati i druge knjige „izvan liste ovog projekta".

Svetska zdravstvena organizacija upozorava na dugotrajno izlaganje arsenu iz vode za piće i hrane, dodajući da je ta supstanca „veoma toksična u svom neorganskom obliku".

Ali ne pruža nikakve posebne savete za rukovanje predmetima koji ga sadrže.

Godine 2022. bibliotekari u Lidsu otkrili su retku knjigu čije korice sadrže arsen..

Moja sopstvena bašta: Godišnjak mladog baštovana (My Own Garden: The Young Gardener's Yearbook) objavljen je 1855. i ima jarko zelene korice.

Viši bibliotekar Rijan Ajzak otkrio je knjigu upoređujući kolekciju biblioteke sa globalnom bazom podataka poznatih kontaminiranih naslova Projekta otrovnih knjiga.

Nedavno su i u Nemačkoj uklonjene neke knjige sa polica kao mera predostrožnosti, zbog moguće kontaminacije arsenom.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 04.27.2024)