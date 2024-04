"Biračima će teško objasniti zašto učestvuju na lokalu, a bojkotuju beogradske izbore" Stručnjaci za Blic TV o bojkotu dela opozicije: Ko je najveći dobitnik raspada opozicione koalicije? (video)

Opozicija se podelila oko učešća na lokalnim izborima u Beogradu 2. juna. Izborna trka počinje za sve, osim za one koji će ih bojkotovati, mada je i tu situacija šarenolika, od grada do grada, od opštine do opštine. Deo opozicije je odustao od učešća na beogradskim izborima, ali će izaći na lokalne.

Na lokalu Srbija protiv nasilja, u Beogradu njen sada već bivši deo - odlučio se da izađe na izbore pod sloganom "Biram borbu". Kažu, nisu pristali na manje, ali su svesni da neće dobiti idealne izborne uslove. Odluka njihovih dojučerašnjih koalicionih partnera u Beogradu da ne izađu na izbore nije im baš logična. - I nama je nelogičan potez naših koalicionih partnera. Mi i dalje smatramo da smo zajedno u jednoj opozicionoj borbi. Ja njihove poteze ne bih