Gori fabrika u Apatinu! Gust crni dim kulja iz objekta, vidljiv u celom gradu (video)

U fabrici za proizbodnju boja i lakova u Apatinu buknuo je požar.

Kako je obljavljeno na društvenim mrežama, gust crni dim kulja iz fabrike, a meštani u komentarima navode da je vidljiv iz svih delova grada. Za sada nije poznat uzrok požara, a dalja istraga će utvrditi šta se tačno dogodilo. Vatrogasne ekipe su na terenu i bore se s vatrenom stihijom.