Tornado sravnio čitavo predgrađe: Užasavajući snimci iz Amerike, srušeno nekoliko stotina kuća, mrtve još broje (video)

Oluja sa tornadom koja besni u Americi odnela je do sada najmanje tri života! Lokalni mediji navode da će opasnost dostići vrhunac u toku dana.

Stotine kuća je oštećeno dok je skoro 10.000 ljudi bez struje nakon što je tornado protutnjao delovima Omahe u američkoj državi Nebraska. Tornado that hit Elkhorn, NE. #tornado #elkhorn #ne #omaha pic.twitter.com/7nqKSGdYZV — Alex freed (@freezymfe) April 27, 2024 Zabeleženo je nekoliko tornada, međutim, najgore su prošla predgrađa na severozapadu grada koji ima 485.000 stanovnika. Tornado damage in Iowa 🇺🇸 pic.twitter.com/RBv3lJm1sw — The Watchman (@nspiass) April