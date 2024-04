Požar u Leštanima: Vatra u hali za proizvodnju pogonskih sistema za rakete, ima povređenih

Dva radnika povređena su u požaru koji se dogodio danas nešto pre podneva u Leštanima.

Kako je potvrđeno, do požara je došlo u proizvodnoj hali fabrike pogonskih sistema za rakete. Za sada nije poznato kako je došlo do požara. Kako saznaje portal Nova.rs nezvanično, došlo je do požara na valjku, a radnici su povređeni dok su gasili požar. Oni su prebačeni na Urgentni centar. Na lice mesta izašle su vatrogasne, ekipe Hitne pomoći, kao i policije, piše Blic.