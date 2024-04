Željko Obradović zvanično ostaje trener Partizana do juna 2026. godine

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović potpisao je danas novi dvogodišnji ugovor sa Partizanom i ostaće trener košarkaša "crno-belih" do juna 2026. godine, zvanično je potvrđeno na vanrednoj konferenciji za medije koju je sazvao predsednik kluba Ostoja Mijailović.

Na konferenciji za medije, na kojoj je i Obradović, saopšteno je da su se dve strane prethodnih dana dogovorile, a danas i zvanično potpisale ugovor na još dve sezone. Obradoviću je ovo drugi put da je trener Partizana. Na klupi "crno-belih" sedeo je od 1991. do 1993. godine, a 1992. je predvodio klub do najvećeg uspeha i osvajanja titule prvaka Evrope. Srpskom stručnjaku bila je to prva od ukupno devet titula prvaka Evrope, po jednom je taj uspeh ponovio sa