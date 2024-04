Njihova ljubavna priča bila je politički triler

Frida Kalo i Dijego Rivera su bili simboli jednog vremena. Iako je bila manje poznata od njega za života, Dijego je znao da će njegova muza ostati besmrtna. Njihov brak bio je roman sa mnogim zapletima i tragičnim krajem.

„Dijego, Volim te više nego sebe, i iako mislim da ti mene ne voliš na isti način, svejedno me voliš. Čak i ako nije tako, ja se uvek nadam da ćeš me voleti, i ja sam zadovoljna time. Voli me malo. Ja tebe obožavam. Frida” *Iz Dnevnika Fride Kalo (1944–1945) Suncem okupano podne 17. septembra 1925. godine izgledalo je kao da se Meksiko oslikavao u bojama koje je samo Frida Kalo mogla da stvori. Uprkos fragilnoj pojavi, njena duša je bila odlučna i neuhvatljiva, baš