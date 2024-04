Preminuo radnik povređen u fabrici u Leštanima

Preminuo radnik B.R. (30) koji je juče povređen u eksploziji u fabrici u Leštanima, prenosi N1.

Kako je potvrđeno za Telegraf.rs, on je juče zbog teških povreda, tačnije opekotina primljen u Urgentni centar, gde je i izdahnuo. Podsetimo, juče je došlo do požara u fabrici na valjku i tom prilikom su dva radnika povređena. Ovo nije prvi put da se u istoj fabrici dešavaju incidenti. U septembru 2023. godine na radnoj mašini za proizvodnju raketnog goriva došlo je do pregrevanja ulja, što je izazvalo eksploziju, dok je u novembru 2021. godine dvoje ljudi poginulo