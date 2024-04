(Video) Nestvaran prizor - Jokić i saigrači se zagrevali u papučama Publika bila u totalnoj neverici

Igrači Denvera, među kojima i Nikola Jokić, morali su da zagrevanje meča protiv Lejkersa odrade - u papučama.

Navijači su u neverici gledali kako se asovi kluba iz Kolorada zagrevaju u papaučama. Razlog za izlazak u papučama je taj što je autobus u kojem su bile patike kasnio u dvoranu u Los Anđelesu. - Da li je to idealno? Nije. Ali nisam čovek koji traži izgovore. I svakako to neću apostrofirati kao razlog poraza. Mnogo više me brine što smo ponovo primili veliki broj poena iz reketa - rekao je trener Nagetsa Majk Meloun. Tim iz Los Anđelesa pobedio je Denver u 4. meču