Bizarno: Igrači Denvera se u papučama zagrevali za Lejkerse, Meloun nije mogao da veruje (video)

Ovakve stvari se ne viđaju često Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Los Anđeles Lejkersa u četvrtom meču prve runde plej-ofa i odložili plasman u drugo kolo – 119:108.

Na mnoge je veliki utisak ostavio momenat koji se desio pre početka utakmice. Naime, većina košarkaša Denvera zagrevalo se za ovaj meč u papučama. Patike nisu stigle na vreme u halu iz nepoznatog razloga, došlo je do propusta u komunikaciji ljudi koji su zaduženi za opremu Nagetsa, pa se desilo da Porter i družina krenu u pripremu meča sa Lejkersima u obući za plažu. ADVANTAGE… LAKERS?! The Denver Nuggets’ equipment team failed to arrive on time for Game 4 in Los