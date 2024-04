Sunčano i toplije – temperatura do 27 stepeni

Vreme u zemlji biće sunčano i toplije, s temperaturom do 27 stepeni. Lepi dani očekuju nas do prve polovine naredne nedelje, nakon čega će doći do promene vremena.

Drugi dan vikenda biće u znaku sunčanog i toplog vremena. Kratkotrajna magla moguća je ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova. Najniža temperatura biće od četiri do 13 stepeni, a najviša od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu se očekuje toplo i sunčano vreme, sa temperaturom do 27 stepeni. Sunčano vreme biće i u ponedeljak, uz temperaturu do 28 stepeni. RHMZ najavljuje da nas lepo vreme očekuje u prvoj polovini naredne nedelje, ali da će od 1. aprila doći do promene,