Viljareal siguran, Sorlot dva puta u metu

Fudbaleri Viljareala slavili su sigurnu pobedu protiv Rajo Valjekana u meču 33. kola La Lige u nedelju.

Viljareal je slavio rezultatom 3:0 (1:0). Odmah su domaći krenuli sa napadima i to je dalo rezultat već u 18. minutu. Dobro je let lopte ispratio Aleksander Sorlot i postigao je sjajan gol za vođstvo svog tima. Zatresao je Sorlot mrežu i u 30. minutu, ali je nakon VAR provere ovaj gol poništen zbog ofsajda. Matić asistirao u pobedi Liona, PSŽ i zvanično šampion AEK izgubio u derbiju, trener Almeida napravio haos (VIDEO) Ludilo: Trabzon za 18 minuta od 0:2 do 4:2