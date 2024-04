Da li je slobodno društvo u kojem nekolicina vedri i oblači ?

Esej iz nove knjige Džozefa Stiglica, profesora i dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju

Isečak iz nove knjige Džozefa Stiglica „ The Road to Freedom: Economics and the Good Society“ za Velike priče priredio Ognjen Terzin *** Svaka rasprava o slobodi mora početi pitanjem o čijoj slobodi pričamo. O slobodi jednih da naude drugima, ili o slobodi drugih da ne budu povređeni? Prečesto jednačinu ne postavimo na valjan način: vlasnici oružja nasuprot žrtvama nasilja; hemijske kompanije nasuprot milionima ljudi koji pate od toksičnog zagađenja; monopolističke