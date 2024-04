Kameron: Predlog primirja u Gazi predviđa puštanje hiljada palestinskih zatvorenika

Predlog za primirje u Gazi predstavljen Hamasu uključuje 40-dnevni prekid vatre i oslobađanje hiljada palestinskih zatvorenika, rekao je danas britanski ministar spoljnih poslova Dejvid Kameron.

''Nadam se da ce Hamas prihvatiti ovaj predlog'', poručio je on i dodao da ceo svet treba da pozove palestinsku grupu da to uradi. On je tokom govora na specijalnom sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Rijadu naglasio da se rat neće okončati dok svi izraelski taoci ne budu pušteni na slobodu. Kameron je ocenio da rukovodstvo Hamasa treba da napusti Pojas Gaze kako bi se otvorila mogućnost o pregovorima o dve države. Prema pisanju medija, pregovori sa delegacijom