Akcize na gorivo, alkohol, kafu i cigarete veće od 1. maja

Kako bi uskladila akcize sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini, Vlada Srbije je odlučila da poveća akcize ne samo za gorivo već i za alkohol, cigarete, kafu i gas.

Zato u Srbiji od srede, 1. maja, stupaju na snagu veće akcize usklađene sa prošlogodišnjom inflacijom od 7,6 odsto. Akciza sa PDV-om na gorivo biće veća od 4,5 dinara do 5,7 dinara. Akciza za benzin biće viša za 5,70 dinara (sa PDV-om), akciza za dizel za 5,86 dinara (sa PDV-om), a akciza na tečni naftni gas (TNG) za 4,45 dinara (sa PDV-om). Od maja će akciza na alkoholna pića biti 26,80 dinara do 30,72 dinara po litri, za kafu od 108,06 dinara do 405,24 dinara po