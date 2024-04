MMA borac iz diseldorfa demantuje da je ubijen: Aleksandar Stefanović za Kurir: Stradao je moj imenjak i dobar prijatelj, a ne ja!

Srpski državljanin Aleksandar Močević (38) ubijen je juče oko četiri časa ujutru, ispred jednog lokala u Diseldorfu u Nemačkoj, a osumnjičeni za njegovo ubistvo je, kako saznajemo, Albanac R.L. (52), koji je u Aleksandra pucao nakon kraće rasprave zbog kockarskih dugova.

Nakon pisanja stranih medija da je ubijen Aleksandar Stefanović iz istog grada u Nemačkoj, koji je inače poznati MMA borac, on se oglasio za Kurir i demantovao te navode, pre svega zbog uznemiravanja njegove porodice nakon objavljene strašne vesti, ali i toga što je on između ostalog veliki sportista i borac, te bi voleo da ga ljudi znaju po tome. - Pre svega moram da demantujem, strani mediji su preneli da sam ja ubijen, a to nije tačno, ubijen je moj imenjak i