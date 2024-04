"Usvajanje rezolucije dovešće do globalne lančane reakcije" : Vučić na ručku sa ambasadorima afričkih zemalja

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je na ručku ambasadore afričkih zemalja. - O pozicijama Srbije u pogledu rezolucije "Međunarodni dan sećanja i obeležavanja genocida u Srebrenici" sa tradicionalno prijateljskim zemljama afričkog kontinenta.

- Istakao sam da bi usvajanje ove rezolucije dovelo do drastičnog pogoršanja odnosa među državama u našem regionu, kao i da bi ova vrsta presedana dovela do lančane reakcije na globalnom nivou, čime bi se otvorili novi sukobi i žarišta sa dalekosežnim posledicama. - Razgovarali smo i o dosadašnjim rezultatima u procesu obnove starih partnerstava sa afričkim zemljama, čiji temelji su