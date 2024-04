Si Đinping u poseti Francuskoj 6. i 7. maja u okviru turneje po Evropi

Kineski predsednik Si Đinping biće u državnoj posetu Francuskoj 6. i 7. maja tokom koje će sa predsednikom Emanuelom Makronom razgovarati o međunarodnim krizama, uključujući i rat u Ukrajini, i proslaviti 60 godina diplomatskih odnosa.

To će biti prva Sijeva turneja po Evropi od pandemije Kovida-19, tokom koje je Kina na duže vreme prekinula međunarodne aktivnosti. Si treba da stigne u Pariz 5. maja uveče. Ministarstvo spoljnih poslova Kine je najavilo da će Si Đinping od 5. do 10. maja posetiti Francusku, Srbiju i Mađarsku, a u Srbiji će biti 7. i 8. maja. Francuski predsednik je Peking i Kanton posetio u aprilu 2023. godine. Makronov kabnet je najavio da će on i Si će razgovarati o