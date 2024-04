Oboren svetski rekord: "To što nisam mogao da pijem vodu predstavljalo je značajan izazov, a evo i koji ginis je u pitanju

Abubakar Tahiru (29) iz Gane, koji studira šumarstvo u Alabami, postavio je svetski rekord za najviše zagrljenih stabala u jednom satu.

Naime, on je izgrlio 1.123 stabla u Nacionalnoj šumi Tuskegee. View this post on Instagram A post shared by Guinness World Records (@guinnessworldrecords) Tahiru je za postavljanje rekorda morao da omota obe ruke oko svakog stabla, a da im ne nanese štetu. Svako stablo je smeo jednom da zagrli. Tahiru je postio za ramazan, dok je pokušao da postavi rekord, što mu je takođe predstavljalo još jedan izazov. Tahiru je hteo da podigne svest o očuvanju okoline. "To što